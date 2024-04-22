Конфлікт зі стріляниною на зупинці транспорту: затримано причетного до вбивства жителя Гайсинського району

20 квітня ввечері до відділення поліції № 1 Гайсинського райуправління надійшло повідомлення від медиків про те, що в одному з сіл Соболівської територіальної громади вони виявили чоловіка з вогнепальним пораненням грудної клітини, який під час транспортування до лікарні помер в кареті швидкої.

Поліцейські встановили, що на автобусній зупинці між нетверезими місцевими жителями виник конфлікт, в ході якого 32-річний зловмисник вистрілив у 21-річного потерпілого та смертельно поранив його.

Фігурант з місця події втік, його розшукали та затримали працівники поліції на блокпосту, коли він намагався виїхати з району. Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом слідчі проводять розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років ув’язнення. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру.

Усі обставини кримінального правопорушення встановлюються. Слідчі дії проводяться з усіма учасниками конфлікту.

Відділ комунікації поліції Вінницької області