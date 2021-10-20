Конотопські поліцейські розшукують шахрая, який спустошив банківський рахунок 59-річного чоловіка

Зловмисник, під приводом розблокування нібито заблокованої банківської картки чоловіка, дізнався необхідну йому конфіденційну інформацію та заволодів грошима у сумі 15 000 гривень.

Про допомогу до працівників Конотопського районного відділу поліції звернувся мешканець села Чернеча Слобода. Він розповів, що зранку йому на мобільний телефон подзвонив невідомий та, назвавшись представником банківської установи, зазначив, що його банківська картка заблокована. Затим, пообіцяв допомогти у розблокуванні.

Для цього «банкір» попросив назвати конфіденційні данні банківської картки, а після цього продиктувати цифри з смс-повідомлення. Так заявник і зробив.

А вже за кілька хвилин після розмови, 59-річний чоловік виявив зникнення 15 000 гривень з банківської картки.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре застерігають громадян від вчинення необдуманих кроків при спілкуванні з незнайомцями. Будьте уважними та обережними, зважуйте свої вчинки, особливо коли мова йде про ваші гроші. Будьте пильними та не дайте себе ошукати.

Відділ комунікації поліції Сумської області