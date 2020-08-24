Конотопські правоохоронці розшукали водія, який збив хлопця та втік з місця скоєння ДТП

Подія сталася сьогодні, близько третьої ночі, в с. Сахни Конотопського району. Невідомий водій збив 17-річного жителя сусіднього села і зник з місця події, не надавши потерпілому необхідної допомоги.

Лише на ранок випадкові перехожі помітили юнака і викликали «швидку» та поліцію.

Негайно прибувши на місце події, правоохоронці відпрацювали навколишню територію, де виявили елементи бокового дзеркала автомобіля та осип скла.

В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили ВАЗ-2101 з характерними механічними пошкодженнями.

Оперативники опитали водія, 25-річного мешканця сусідньої області, і той зізнався у скоєному. Він розповів, що вночі їздив у справах, а коли повертався додому, збив пішохода, який вийшов на проїжджу частину. Злякавшись відповідальності та сподіваючись, що його не викриють, він поїхав геть.

Наразі потерпілий із політравмою, переломами нижніх кінцівок та травмою голови перебуває на лікуванні у Конотопській ЦРЛ.

Транспортний засіб вилучено та поміщено на спецмайданчик відділу поліції.

Слідчі Конотопського відділу поліції за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху), в рамках якого призначили ряд експертиз та проводять всі необхідні слідчі дії для встановлення причин і обставин автопригоди.

Відділ комунікації ГУНП в Сумській області