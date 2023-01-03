Конотопські правоохоронці розшукують шахраїв, які заволоділи грошима місцевої жительки

Намагаючись начебто зберегти свої заощадження, жінка довірилися незнайомому співрозмовнику, а в результаті втратила 30 000 гривень. У поліції вже відкрили кримінальне провадження.

До Конотопського районного відділу поліції за допомогою звернулася 36-річна жителька району. Жінка розповіла правоохоронцям, що їй зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником банку та повідомив, що для подальшого користування банківською карткою необхідна повторна активізація. Потерпіла, нічого не підозрюючи, виконала всі інструкції співрозмовника та надала йому всі дані по банківській картці.

Згодом жінка зрозуміла, що потрапила на гачок шахраїв та виявила відсутність 30 000 гривень на своєму рахунку.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та розпочали досудове розслідування.

Поліція наголошує: не довіряйте незнайомим співрозмовникам, не повідомляйте конфіденційні дані ваших банківських карток, особливо CVV- код на звороті . Запам’ятайте: працівники банку за жодних обставин не будуть і не мають права телефонувати до клієнта із запитом про таку інформацію.

Відділ комунікації поліції Сумської області