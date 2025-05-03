Контрабанда авто під виглядом «гуманітарки»: на Львівщині викрили злочинну схему

За матеріалами внутрішньої та власної безпеки «Захід» ДПСУ ліквідовано групу, яка незаконно ввозила автомобілі до України під прикриттям гуманітарної допомоги для ЗСУ. Зловмисники діяли у змові з керівником благодійної організації. Надалі частину машин продавали за готівкою, інші – розбирали на запчастини.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели понад 50 обшуків. Вилучили 30 авто, документи, техніку та гроші.

Організатору схеми та його спільникам вже повідомили про підозру за статтями ККУ. Їм загорожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Державна прикордонна служба України