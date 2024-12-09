Контрабанда канабісу в харчових продуктах на суму понад ₴23 млн. – Нацполіція затримала учасників наркоугруповання

Посилки з кавою, печивом, бакалією тощо ділки отримували з Америки на імена підконтрольних осіб. Одна коробка з харчами могла містити від 3 до 5 кг наркотику. Збували канабіс через розгалужену мережу гуртових та роздрібних наркошопів у Телеграм по всій Україні. Гроші за «товар» отримували на електронні гаманці та виводили в готівку. За результатами проведення спецоперації в Києві та Кременчуку правоохоронці затримали вісьмох фігурантів — їм вже повідомили підозри та обрали запобіжні заходи. Також вилучили наркотиків на 9 000 000 гривень та готівки у різній валюті на понад 29,4 млн грн.

Організував контрабанду наркотиків та розгалужену мережу оптових інтернет-наркошопів на території України 28-річний киянин. Саме він, перебуваючи в Америці, налагодив поставки шишок канабісу. «Товар» ретельно ховався в харчові продукти та відправлявся через міжнародного поштового оператора. Вже в Києві учасник угруповання забирав пакунки, передавав кур’єру, який доставляв їх в офіс довіреної особи організатора. І той вже займався оптовими відправками.

Щоб охопити якомога більшу територію збуту, довірена особа залучила знайомого з Кременчука. Його група – дружина та троє друзів — відповідала за збут наркотиків на території Полтавської та суміжних областей. Оптові партії надходили до них поштою та надалі збувалися в роздріб через онлайн-наркошоп чи «з рук у руки». Зберігали та фасували наркотики у приміщеннях, що належали лідеру та одному з учасників злочинної групи. Окрім цього налагодили функціонування нарколабораторії та продаж ТГК рідини (концентрований продукт із конопель).

Клієнти, що замовили канабіс через інтернет-магазин, надсилали квитанції про оплату, натомість отримували адресу, фото та геолокацію місця «закладки». У випадку відправки замовлення до іншого міста – отримували інформацію про номер поштового відправлення.

Усі перерахунки коштів за поставки та продаж наркотиків проводилися на електронні гаманці, які згодом переводили на банківські рахунки. Злочинний прибуток розподіляли між усіма фігурантами, вкладали у розвиток «бізнесу» та на власні потреби.

В ході проведення оперативних заходів правоохоронці задокументували численні факти контрабанди канабісу — загалом 57 кг на понад 23 млн грн.

Для блокування міжнародного наркотрафіку та розгалуженої мережі збуту оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з СБУ провели спецоперацію. За силової підтримки бійців поліції особливого призначення затримали учасників двох злочинних груп: п’ятьох в Кременчуку та трьох в Києві.

За результатами проведення 45 обшуків на території Полтавської та Київської областей вилучили понад 23 кг канабісу на 9 000 000 гривень, автівки, коштовні годинники, зброю та боєприпаси, телефони, чорнові записи «господарську документацію», а також готівки у різній валюті на загальну суму понад 29,4 млн грн.

Усім затриманим фігурантам слідчі повідомили про підозру. Залежно від ролі учасників організованих злочинних груп, їхні дії кваліфіковані:

– ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів),

– ч. 2 ст. 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів),

– ч. 2 та 3. ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів),

– ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм може загрожувати до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Заходи з викриття та документування проводилися спільно з працівниками Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби та Львівської митниці. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України