Контрабанда сильнодіючої речовини з КНР – мешканцю Київщини повідомлено про підозру
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю за фактом контрабанди сильнодіючої речовини (ч. 1 ст. 201 КК України).
За даними слідства, підозрюваний замовив з території Китайської Народної Республіки 200 кг дифенгідраміну. Сильнодіючу речовину доставили на територію України міжнародним поштовим відправленням. У подальшому він уклав договір з товариством, що надає митно-брокерські послуги.
З метою приховання від митного контролю сильнодіючої речовини, чоловік надав співробітникам ТОВ митні документи, в яких зазначено, що вміст вантажу призначений для виробництва засобів по догляду за тілом.
У ході проведення санкціонованих обшуків на території міста Києва виявлено та вилучено значну кількість хімічних речовин, документів та предметів, які мають значення для слідства.