Контрабанда сильнодіючої речовини з КНР – мешканцю Київщини повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю за фактом контрабанди сильнодіючої речовини (ч. 1 ст. 201 КК України).

За даними слідства, підозрюваний замовив з території Китайської Народної Республіки 200 кг дифенгідраміну. Сильнодіючу речовину доставили на територію України міжнародним поштовим відправленням. У подальшому він уклав договір з товариством, що надає митно-брокерські послуги.

З метою приховання від митного контролю сильнодіючої речовини, чоловік надав співробітникам ТОВ митні документи, в яких зазначено, що вміст вантажу призначений для виробництва засобів по догляду за тілом.

У ході проведення санкціонованих обшуків на території міста Києва виявлено та вилучено значну кількість хімічних речовин, документів та предметів, які мають значення для слідства.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області . Наразі у рамках кримінального провадження призначено відповідні експертизи та готуються клопотання щодо арешту тимчасово вилученого майна.