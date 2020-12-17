Контрабанда тютюну на ₴9 грн. — ДБР затримало трьох прикордонників Житомирського прикордонзагону

За попередньою інформацією, прикордонники запропонували своєму керівнику — начальнику одного із відділів Житомирського прикордонного загону неправомірну вигоду за неповідомлення останнім правоохоронні органи щодо їхньої незаконної діяльності. Вони систематично здійснювали незаконне переміщення тютюнових виробів та товарів народного вжитку до Республіки Білорусь та України.

14 грудня 2020 року посадовців було затримано в порядку ст. 208 КПК України після передачі керівнику частини хабаря. Загальна сума наданої неправомірної вигоди становить $1350.

Наразі затриманим особам та ще одному інспектору прикордонної служби повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання відносно них запобіжних заходів.

Слідчими проведено 18 обшуків за місцем проживання прикордонників, а також інших фігурантів кримінального провадження. У результаті обшуків виявлено та вилучено неправомірну вигоду у повному обсязі, тютюнові вироби у кількості 157 ящиків вартістю понад 3 млн грн.

Крім того, правоохоронці запобігли переміщенню 450 ящиків тютюну вартістю понад 9 млн грн. // Вартові еспресо