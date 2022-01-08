Контрабандист, якого оштрафували на 27 млн. із конфіскацією 14 кг ювелірки і валюти, перевозив «дипломатичну пошту»

Перевізник, якого на початку грудня минулого року оштрафували на 27 мільйонів за порушення митних правил і конфіскували коштовний вантаж, керував автомобілем Посольства України в Республіці Польща.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на повний текст постанови від 9 грудня.

Нагадаємо, що суд вирішив конфіскувати все, що порушник намагався таємно перевезти — 68 835 євро, 140 230 доларів США, 12 100 польських злотих, а також 327 позицій ювелірних виробів із золота (в тому числі із вставками), грануляту із золота, золотих злитків і монети, лому із золота.

Також суд оштрафував чоловіка у розмірі 100% вартості товарів — на 26,8 млн грн.

Інші подробиці справи раніше не були відомі.

Тепер з’ясувалося, що ювелірні вироби і валюта перевозилися в машині Посольства України в Республіці Польща під виглядом дипломатичної пошти.

Вантаж затримали 28 лютого 2021 року близько 12 години на митному посту «Ягодин» Волинської митниці у напрямку виїзду з України. Дипломатичний мікроавтобус «Mercedes-benz Sprinter» заїхав по смузі для громадян, які мають привілеї та імунітети.

Разом із водієм у машині перебував аташе з консульських питань Посольства України в Республіці Польща.

Мікроавтобус обшукали на підставі ухвали Личаківського райсуду Львова.

Виявилося, що Територіальне управління ДБР у Львові ще з червня 2020 року розслідує кримінальне провадження про контрабанду.

Раніше Департамент контррозвідки СБУ виявив ознаки протиправної діяльності організованої групи осіб, до якої входять діючі та колишні співробітники Посольства України в Республіці Польща, а також військовослужбовець Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Закарпатській області. Ці особи начебто незаконно переміщують товари підакцизної групи та бурштин через державний кордон України до країн Європейського Союзу, використовуючи дипломатичні імунітети та привілеї, а також службовий транспорт дипломатичної установи України.

Водій Посольства України в Республіці Польща та другий секретар Представництва МЗС України у Львові на дипломатичному мікроавтобусі начебто перевозять, зокрема, цигарки по декілька десятків тисяч пачок одноразово.

28 лютого 2021-го у мікроавтобусі, крім валюти і валізи із 14 кілограмами ювелірних виробів, також знаходилися картонні ящики та валізи з цигарками з акцизними марками і без в загальній кількості 8826 блоків (по 10 пачок в кожному) — був забитий весь багажний відсік.

Міністерство закордонних справ України від затриманого вантажу відхрестилося.

Коли вилучене майно арештовувалося, то представник Посольства України в Польщі в судове засідання не з’явився. Суд тільки отримав заяву, в якій представник Посольства просив з метою забезпечення нормального функціонування дипломатичної установи і транспортного забезпечення низки невідкладних заходів міжнародного характеру віддати мікроавтобус на відповідальне зберігання до Посольства України в Польщі за адресою в місті Варшава.

Водія 1 квітня минулого року звільнили з роботи в Посольстві «у зв’язку із вчиненням дисциплінарного поступку». Коли його судили за адміністративне правопорушення (переміщення товарів через кордон із приховуванням від митного кордону), то він відмовився від дачі будь-яких пояснень.

У грудні 2021-го Печерський суд продовжив до 12 червня 2022 року досудове розслідування кримінального провадження, що розслідується за ч.3 ст.240-1 (незаконне перевезення бурштину), ч.4 ст.426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень), ст.204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Заплановано допити свідків, проведення експертиз і т.п. Підозрюваних у цій справі поки що немає.