Контрабандную партию анаболиков, пытались ввезти в Украину на авто с дипломатическими номерами (фото)

В Молдове на пограничном пункте пропуска Паланка задержали автомобиль с дипломатическими номерами, которым пытались вывезти на территорию Украины контрабанду анаболических стероидов.

Об этом сообщает пресс-служба молдавской таможни.

Продукция была обнаружена в грузовом отсеке микроавтобуса с номерными знаками CD (дипломатического корпуса).

Операцию по задержанию проводили сотрудники таможни совместно с сотрудниками Службы разведки и безопасности Республики Молдова.

В министерстве иностранных дел Молдовы уточнили, что автомобиль был с номерами посольства Молдовы в Российской Федерации. // Преступности.НЕТ