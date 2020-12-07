Контрабандную партию анаболиков, пытались ввезти в Украину на авто с дипломатическими номерами (фото)
В Молдове на пограничном пункте пропуска Паланка задержали автомобиль с дипломатическими номерами, которым пытались вывезти на территорию Украины контрабанду анаболических стероидов.
Об этом сообщает пресс-служба молдавской таможни.
Продукция была обнаружена в грузовом отсеке микроавтобуса с номерными знаками CD (дипломатического корпуса).
Операцию по задержанию проводили сотрудники таможни совместно с сотрудниками Службы разведки и безопасности Республики Молдова.
В министерстве иностранных дел Молдовы уточнили, что автомобиль был с номерами посольства Молдовы в Российской Федерации. // Преступности.НЕТTweet