Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції до ЄС

Зловмисники переправляли до Європи вихідців з країн Азії та Близького Сходу. За даними слідства, учасники міжрегіональної злочинної групи налагодили схему з виготовлення підроблених документів високої якості, необхідних іноземцям для перебування в Україні та виїзду до країн Євросоюзу.

Вартість кожного «пакета» становила від 2 тисяч євро.

У результаті проведеної контррозвідкою СБУ спецоперації у Києві затримано організаторів злочинної схеми під час передачі замовнику підроблених документів. Одночасно на території Київської, Сумської, Дніпропетровської, Харківської та Закарпатської областей проведено обшуки за місцями проживання інших учасників групи та в офісах.

Слідчі, зокрема, вилучили підроблені паспорти країн ЄС, дипломи українських закладів освіти, водійські посвідчення, знаряддя для їх виготовлення, штампи та печатки органів МВС, Міграційної служби, Пенсійного фонду, закладів охорони здоров’я, консульських установ тощо.

Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Служба безпеки України