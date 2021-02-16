Контррозвідка СБУ на Одещині затримала командира розвідувально-диверсійної групи терористів «ЛНР» (відео)

Контррозвідники Служби безпеки України затримали на Одещині командира розвідувально-диверсійної групи одного з підрозділів НЗФ «ЛНР».

За даними слідства, уродженець Луганщини у 2014 році брав участь у захопленні Управління СБУ в Луганській області та забезпечував його «охорону». Згодом продовжив терористичну діяльність та брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС у складі так званого «3-го Станично-Луганського батальйону ПДВ ДШБ» як командир розвідувально-диверсійної групи.

Зловмисника було затримано після прибуття на підконтрольну українській владі територію для виконання розвідувальних завдань щодо українських військових об’єктів.

Наразі громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття і затримання зловмисника проводились під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

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СБУ