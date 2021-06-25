Контррозвідка СБУ викрила агента російських спецслужб, який намагався вивезти з України товари для ВПК РФ

Контррозвідники СБУ припинили протиправну діяльність громадянина України, який був завербований російськими спецслужбами. За завданням російських кураторів він намагався налагодити канал вивезення з України до РФ критично необхідних для російського ВПК електронних виробів.

Встановлено, що мешканець Рівного був завербований під час перебування в РФ. За завданням куратора зловмисник здійснив пошук і придбав низку електронних виробів військового призначення, які застосовуються у виготовленні озброєння і військової техніки, у т.ч. ракетних носіїв.

Потім завербований агент мав завдання переправити вироби до Російської Федерації. У разі успішної реалізації задуму, іноземною стороною планувалось налагодити постійний канал переміщення до країни-агресора товарів військового призначення і подвійного використання.

Співробітники СБУ виявили і вилучили товари критичного імпорту, які були підготовлені агентом російських спецслужб для вивезення з України.

Слідчими органів безпеки повідомлено громадянину України про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії. Наразі зловмисник дає викривальні покази і сприяє досудовому розслідуванню.

Заходи із припинення протиправної діяльності проводилися під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури.

СБУ