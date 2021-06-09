Контррозвідка СБУ викрила механізм легалізації бойовиків «ДНР» в Україні

Контррозвідники СБУ викрили масштабний механізм підробки документів для мешканців ОРДЛО та АР Крим. Зловмисники фальсифікували їх дані і сприяли офіційній легалізації через установи України на підконтрольній уряду території. Серед «клієнтів» угруповання – в тому числі учасники незаконних збройних формувань так званої «ДНР».

За інформацією спецслужби, нелегальний бізнес з підробки пакета документів для отримання офіційного статусу переселенця організувала мешканка Дніпра. Вона оформлювала клієнтам, серед яких були й фігуранти санкційних списків, нові посвідчення, що підтверджують особу. До паспортів громадян України, найчастіше прострочених, вклеювали нові фотографії, а дані на звороті підтверджували підробленою печаткою Державної міграційної служби.

Через наявність у підробці штампу реєстраційної служби, до документа вносили дані про реєстрацію місця мешкання, що давало змогу отримати статус особи-переселенця. Сфальсифікований пакет документів замовники подавали до міграційної служби, де отримували нові внутрішні та закордонні паспорти.

За оперативним даними, протиправна діяльність тривала протягом року. За цей час майже два десятки осіб отримали можливість легалізуватись на території Україні.

Правоохоронці під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання організаторки вилучили підроблені документи, печатки та штампи державних органів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру організаторці схеми.

Триває досудове слідство. Встановлюються всі особи, причетні до фальсифікації документів, та замовники, які скористалися незаконними послугами.

Викриття протиправної діяльності здійснювалось під процесуальним керівництвом Лівобережної окружної прокуратури.

СБУ