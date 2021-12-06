Контррозвідка СБУ затримала бойовика «ДНР» зі штурмового підрозділу «Сомалі»

Контррозвідка СБУ продовжує системно викривати учасників незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР». У ході спецоперації у Донецькій області встановлено місцезнаходження і затримано ще одного бойовика. Ним виявився стрілець незаконного збройного угруповання «Сомалі».

Затриманим є місцевий житель, який приєднався до незаконних збройних формувань у грудні 2018 року.

За даними слідства, зловмисник входив до складу штурмового підрозділу НЗФ т.зв. «ДНР», яке чинило збройний супротив українським військовим, задіяним в операції Об’єднаних сил у районі н.п. Широка Балка, Пікузи (кол. Комінтерново), Доломітне Донецької області.

Згодом зловмисник залишив лави бойовиків і таємно повернувся на підконтрольну українській владі територію, де він намагався уникнути правосуддя.

Під час обшуків за місцем його перебування правоохоронці виявили:

«військовий квиток ДНР»;

засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Крім того підозрюваний надав викривальні покази щодо кадрових військовослужбовців ЗС РФ, що перебувають на посадах радників та здійснюють безпосереднє керівництво незаконними збройними формуваннями.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Операція із викриття зловмисника здійснювалась за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ