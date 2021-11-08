Контррозвідка СБУ затримала «на гарячому» шпигунів і попередила витік до іноземної сторони матеріалів таємних військових розробок (відео)

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали у Харкові іноземця і громадянина України, які працювали в інтересах спецслужб однієї з країн Східної Азії.

Співробітники СБ України затримали зловмисників «на гарячому» після отримання ними матеріалів, що становлять державну таємницю.

Контррозвідники встановили, що іноземний громадянин, який тривалий час перебуває в Україні, здійснював цілеспрямовану шпигунську діяльність з отримання таємних відомостей у сфері матеріалознавства, які мають військове призначення.

Іноземець встановлював контакти з вітчизняними фахівцями у цій сфері, здійснював спроби їх залучення до конфіденційного співробітництва.

Також слідством встановлено, що іноземний громадянин за грошову винагороду залучив для отримання таємних відомостей громадянина України.

За результатами проведених обшуків вилучено засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, документи та інші матеріали, які будуть досліджені на наявність додаткових доказів та обставин протиправної діяльності фігурантів.

Наразі іноземцю повідомлено про підозру за ст. 114 (шпигунство) КК України і обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Його спільнику — громадянину України — повідомлено про підозру у державній зраді (ст. 111 КК України) і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

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СБУ