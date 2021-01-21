Контррозвідка СБУ затримала причетного до терористичної діяльності співробітника так званого «МДБ ЛНР» (відео)

Контррозвідники СБУ затримали на Одещині громадянина України, який проходив службу у створеному і контрольованому російськими спецслужбами так званому «МДБ ЛНР».

Оперативники СБ України встановили, що уродженець Луганської області добровільно вступив до лав одного із НЗФ на окупованій РФ території Луганщини. Згодом, за сприяння кадрових співробітників псевдоспецслужби, продовжив терористичну діяльність на штатній посаді у так званій «Службі прикордонної охорони МДБ ЛНР». Зі зброєю в руках він виконував завдання із забезпечення пропускного режиму на КПП «Дякове» (ТОТ Луганської області на кордоні з Росією), через яке на територію України незаконно постачалась російська військова техніка і озброєння.

Наразі затриманий надає слідчим СБ України інформацію про переміщення військової техніки та озброєння з території Росії на ТОТ Луганської області, персональні дані кадрових російських військовослужбовців і співробітників спецслужб, які курували діяльність членів НЗФ «МДБ ЛНР», іншу важливу інформацію щодо збройної агресії РФ проти нашої держави.

Також перевіряється наявна інформація стосовно причетності затриманого до вчинення тяжких злочинів на тимчасово окупованій території, а саме вбивств і катувань українських військових та мирних громадян.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи здійснювались під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

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СБУ