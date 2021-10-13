Контррозвідники СБУ затримали злочинця, який перебуває у міжнародному розшуку (відео)

У Львові співробітники СБУ викрили громадянина Туреччини, який перебуває у міжнародному розшуку. На батьківщині його підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину, поєднаного з погрозами життю працівникові правоохоронного органу вказаної країни (розбій, скоєний групою осіб, з погрозою життю та здоров’ю співробітнику поліції Туреччини з використанням вогнепальної зброї).

За даними спецслужби, іноземець незаконно перебував на території України і намагався легалізуватися у нашій державі, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Наразі іноземцю Галицьким районним судом м. Львів обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту для подальшої екстрадиції його до Туреччини.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ та Управління СБУ у Львівській області спільно з працівниками Патрульної поліції та Львівською обласною прокуратурою.

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СБУ