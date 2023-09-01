Корегувальник російських ракетних ударів по Яворівському полігону залишився без адвоката

Захисник 72-річного обвинуваченого в державній зраді Олександра Косторного розірвав із ним договір.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із засідання 31 серпня.

Суддя оголосив заяву від адвоката Ярослава Гандзюлевича про розірвання договору в односторонньому порядку.

Косторний сказав суду, що нібито не знав про розірвання договору, але під час перерви він все ж обмовився журналістам про кримінальну справу проти самого Гандзюлевича

— Як мені повідомили, ЗМІ сповіщають, що мій адвокат отримав хабара. Ви колись чули, щоб адвокати отримували хабарі?! То ж нісенітниця повна. Незаконно винагородили — може, але хабар адвокату?! — озвучив він свої сумніви.

Косторний стверджує, що після скандалу із хабарем зі своїм адвокатом більше не бачився.

31 серпня закінчувався строк запобіжного заходу заходу і суд залучив адвоката з Центру безоплатної вторинної правової допомоги тільки для вирішення питання запобіжного заходу.

Сам Косторний запевнив, що раніше уклав договір з іще одним адвокатом, оскільки хотів мати двох.

Про це суду не було відомо, а Косторний не надав жодного підтвердження того, що має ще одного захисника.

У засідання прийшла дружина Косторного, яка сказала, що потенційний новий адвокат ще нібито має подумати чи братись за цю справу.

31 серпня суд, залучивши адвоката із БПД, продовжив тримання Косторного під вартою ще на два місяці. Наступне судове засідання планується на кінець вересня.

Обвинувачений відмовляється від державного адвоката, запевняючи, що до того часу сам знайде собі захисника.

Журналістка «Судового репортера» зв’язалася з адвокатом, чиє імʼя в судовому засіданні називав обвинувачений. У телефонній розмові цей адвокат заперечив, що захищатиме Косторного. Він розповів, що укладав угоду з донькою Косторного, яка, ймовірно, не все розповіла про справу. Адвокат сказав, що після приїзду в СІЗО та ознайомлення з матеріалами справи, відмовився за неї братися.

Колишнього майора КДБ СРСР Олександра Косторного звинувачують у корегуванні в березні 2022 року російських ракетних обстрілів по Яворівському військовому полігону, внаслідок чого загинула 61 людина і 160 було поранено.

Свою вину Косторний категорично не визнає та запевняє, що відправляв не карту, а схему мисливського-рибальських угідь, аби показати другові де збирає гриби.

Нагадаємо, що 9 серпня адвоката Гандзюлевича, який представляв Косторного, затримали. За версією слідства, адвокат отримав помічені правоохоронцями 4 175 доларів, з яких 3000 доларів — нібито призначалися для третьої, на даний час невстановленої, особи за вплив на суддю в іншій справі. Йшлося про винагороду, щоб суддя помʼякшив запобіжний захід (зменшив заставу) клієнтові, обвинуваченому в крадіжці під час воєнного стану.

Після викриття Гандзюлевич також розірвав договір із представницею партії «ОПЗЖ» Інною Іваночко, яку судять за державну зраду та інші злочини проти національної безпеки.

Катерина Трохимчук, «Судовий репортер»