Корегувальника російських обстрілів зі Словʼянська ув’язнили на 12 років

Словʼянський міськрайонний суд Донецької області визнав місцевого жителя винним у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 17 листопада.

16 червня 2022 року, спілкуючись у Telegram із військовослужбовцем ОМСП 1 АК НМ «ДНР», обвинувачений передав йому голосові повідомлення про шість позицій особового складу Збройних сил України

Аналогічні повідомлення він надсилав 21,28 і 29 червня, а також 5 і 7 липня, розповідаючи про розташування укріпленого району українських військових, розташування їхньої техніки і бойових припасів.

У судовому засіданні чоловік нічого не заперечував. Докладно розповів про скоєне і, як написано у вироку, критично поставився до скоєного і засудив свій вчинок, визнав його антигромадський характер і виказав готовність нести відповідальність.

Обвинуваченого засудили до 12 років увʼязнення із забороною обіймати будь -які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 10 років.