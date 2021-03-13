Корупційна схема видачі висновків безпечності продуктів харчування – затримали начальника райуправління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області

За певну винагороду висновки видавалися без відібрання зразків та проведення відповідних лабораторних досліджень.

Викрили корупційну схему та осіб, причетних до її організації, оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Встановлено, що керівник районного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області налагодив корупційний механізм видачі дозвільних документів та експертних висновків. Що стосується експертних висновків щодо безпечності продуктів харчування, то за певну винагороду вони видавалися без проведення відповідних лабораторних досліджень.

Сьогодні, 12 березня, керівника райуправління затримали в службовому кабінеті одразу після отримання майже 7 000 грн неправомірної вигоди від приватного підприємця. Раніше задокументовано факт одержання ним ще 10 000 грн за позитивне проведення позапланової перевірки та видачу експертних висновків щодо якості продуктів харчування.

Наразі тривають обшуки в службовому кабінеті та за місцем проживання фігуранта, вирішується питання щодо затримання його в порядку ст. 208 КПК України та повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

За вимагання та отримання неправомірної вигоди передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого в м. Хмельницький, за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України