Корупційне угруповання, організоване держпосадовцем, заволоділо майже 94 га землі двох громад Житомирщини

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури організованому злочинному угрупованню повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Слідство встановило, що заволодінням землею шахрайським способом займалася злочинна група у складі начальника підрозділу із запобігання і виявлення корупції прикордонного загону, директора місцевого агропідприємства з вирощування зернових та працівника цього товариства.

Підозрювані діяли за розробленою схемою. Спочатку дізнавалися про наявність невитребуваних земельних ділянок у громадах Житомирського району.

Розшукавши такі ділянки, від свого імені, або від імені родичів, знайомих безпідставно зверталися до суду з позовами про визнання права власності на них. Потім, за рішенням суду, реєстрували право власності на землю.

На завершальному етапі злочинної схеми незаконно набуті ділянки землі перереєстровувалися на директора агропідприємства, його близьких родичів або й

просто передавалися йому у довгострокову оренду.

Керував шахрайським угрупованням начальник підрозділу прикордонного загону, який для незаконних оборудок із землею використовував свої родинні зв’язки та кумівство з посадовцями офіційних установ.

Так, протягом червня 2022 – січня 2023 років злочинна група, при активному сприянні організатора, за своїми позовами отримала 27 рішень суду.

На підставі таких рішень підозрювані незаконно заволоділи 32 земельними ділянками на території Чуднівської міської та Вільшанської об’єднаної територіальної громад Житомирського району. Загалом з володіння двох громад вибуло майже 94 га землі на суму більше двох мільйонів гривень.

Під час низки санкціонованих обшуків в офісі агропідприємства, декількох державних установах та за місцем проживання і в робочих кабінетах фігурантів вилучено реєстраційні і судові справи, технічну документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває, перевіряються на причетність до скоєння злочину інші особи.

Шахрайство з привласненням землі викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з УСБУ в області та другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури