Корупційні схеми на держкордоні: з початку року засуджено 14 посадовців, більше півсотні – повідомлено про підозру

СБУ проводить масштабні заходи з протидії системній корупції, яка загрожує державній безпеці України. З початку року повідомлено про підозру 64 учасникам злочинних схем на кордоні, 14 зловмисників – засуджено.

Крім того, нейтралізовано два організованих угруповання. До їх складу входили чиновники Держмитслужби. Зловмисники вимагали гроші за «безперешкодне» перевезення товарів через державний кордон.

У Луганській області:

повідомлено про підозру чотирьом керівникам Східної митниці, які організували корупційний механізм одержання грошей від підприємців. За різні суми хабарів учасники схеми не створювали штучних перешкод імпортерам під час митного оформлення вантажів.

У Рівненській області:

заблоковано корупційну схему із розмитнення вантажних автомобілів. Через незаконне оформлення транспортних засобів, державний бюджет недоотримав понад 15 млн грн. у вигляді обов’язкових платежів.

У Київській області:

ліквідовано схему «кришування» контрабанди посадовцями митного посту «Аеропорт Бориспіль». Чиновники систематично вимагали гроші з підприємців за сприяння в оформленні несупроводжувального багажу.

На Львівщині:

викрито двох посадовців митного посту «Яворів». Зловмисники налагодили механізм вимагання грошей з представників комерційних структур за створення «зеленого» коридору для їх продукції.

За попередніми даними, протиправна діяльність чиновників завдала держбюджету збитків у розмірі 2,7 млн грн.

У Дніпропетровській області:

викрито схему «прискореного» оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. За матеріалами СБУ, повідомлено про підозру одному з керівників митного посту Дніпровської митниці, двом його підлеглим і митному брокеру.

Крім того, повідомлено про підозру одному з керівників митного посту «Ліски» та ще одному посадовцю Київської митниці. Зловмисники вимагали гроші за безперешкодне розмитнення товарів широкого вжитку.

За викритими фактами тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності осіб, причетних до їх організації.

СБУ