Корупція на митниці Львівщини: СБУ викрила посадовців, через яких держава недоотримала ₴94 млн.

На Львівщині Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність групи посадовців митниці, які організували корупційну схему ввезення автомобілів.

У ній були задіяні декілька службовців митного поста «Городок» Галицької митниці та представники митно-брокерських структур.

Під час розслідування схеми співробітники зафіксували отримання зловмисниками хабаря у розмірі 410 тис. грн. За цю суму працівники митниці умисно фальсифікували документ: партію вантажних автомобілів вони оформили під виглядом агрегатних частин. Через цю оборудку державі було завдано збитків на суму майже 94 млн грн.

За даним фактом вже відкрито провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Служба безпеки України