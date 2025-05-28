Корупція на Волинській митниці зв збитками на ₴53 млн.: справу скеровано до суду

НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох службових осіб Волинської митниці, дії яких призвели до збитків державі на суму понад 53 млн. грн.

Як встановило слідство, впродовж жовтня – грудня 2020 року службовці митниці сприяли незаконному переміщенню через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» комп’ютерної техніки Apple без належної сплати митних платежів. Імпортовану продукцію зокрема маскували вживаною сільськогосподарською технікою та механічним обладнанням.

Всього задокументовано вісім епізодів, коли службовці митниці умисно «не помічали» незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі.

25 липня 2024 року НАБУ і САП повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України. У вересні слідство завершили.