Коригував удари по житловому будинку, лікарні та Управлінню СБУ – у Дніпрі викрито учасника агентурної мережі російських спецслужб

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний був завербований лідером проросійської радикальної громадської організації «SERB» для збору інформації військового характеру з метою подальшої передачі представникам спецслужб рф.

Виконуючи завдання російського куратора, підозрюваний здійснював збір даних щодо місць дислокації та переміщення підрозділів, військової техніки ЗСУ, Нацгвардії України, місць розташування систем протиповітряної оборони, мостів, залізничних вузлів, аеропорту на території м. Дніпро та області.

Агент фіксував наслідки ракетних ударів по аеропорту, лікарні в м. Дніпро, житловому будинку в м. Підгородне та будівлі Управління СБУ. При цьому позначав на Гугл-картах точні місця влучань зс рф.

Отримані відомості він направляв ворогу у вигляді текстових повідомлень та фото-, відеофайлів через Telegram.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка вилучено мобільні телефони із доказами листування з лідером проросійської організації «SERB» .

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Встановлюється причетність підозрюваного до учасників розвідувальної групи генштабу зс рф, які діяли під кураторством лідера проросійської радикальної громадської організації «русское освободительное движение SERB».

Сімох учасників затримано у січні 2023 року, двох з них судом визнано винними у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора