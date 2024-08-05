Корюківські поліцейські оперативно встановили та затримали причетного до вбивства односельця

Оперативники Корюківського райвідділу поліції затримали чоловіка, який під час сварки застрелив знайомого з мисливської рушниці. Зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Вчора до поліції надійшло повідомлення від жительки одного з сіл Корюківського району про те, що її 45-річний сусід лежить у дворі свого будинку без ознак життя. Жінка також повідомила, що перед цим чула постріли.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Корюківського районного відділу поліції.

В результаті проведених слідчих та розшукових дій поліцейські оперативно встановили, що місцевий мешканець в ході раптової сварки з односельцем двічі вистрілив в останнього з мисливської рушниці.

Чоловік зізнався правоохоронцям у скоєному та надав правдиві свідчення. Знаряддя вбивства та інші речові докази у нього вилучено.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий поліції розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області