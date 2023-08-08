Крадій з Тернополя, перебуваючи на випробувальному терміні, вчинив ще два злочини

Published

Згідно ухвали суду фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Співробітники Тернопільського райуправління поліції встановили причетність чоловіка до крадіжки з супермаркету та шахрайства.

житель тернополя, перебуваючи на випробувальному терміні, вчинив два злочини

Зловмисник викрав з торгового закладу два повербанки. Також він вчинив шахрайські дії щодо 18-річного хлопця. У нього видурив мобільний під приводом терміново здійснити дзвінок.

Обидва злочини тернополянин вчинив, відбуваючи випробувальний термін за скоєння крадіжок.

За даними фактами розпочаті кримінальні провадження відповідно до ст. 185 (крадіжка) та ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

 

Like

Tags:

You may also like...