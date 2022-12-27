Крадіжка, грабіж, наркотики та побої – до 7 років позбавлення волі засуджено жителя Кам’янеччини

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винним 47-річного жителя Кам’янеччини у грабежі, крадіжці, вчиненій повторно, поєднаній з проникненням у приміщення, в умовах воєнного стану, незаконному проникненні до житла, нанесенні легких тілесних ушкоджень та незаконному придбанні і зберіганні канабісу без мети збуту (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України). Його засуджено до 7 років позбавлення волі.



Улітку цього року чоловік проник до складського приміщення на подвір’ї односельчанки та викрав два мішки цукру.

Наступного дня зайшов через незамкнені двері до будинку знайомого, вдарив його кулаком у живіт та забрав мобільний телефон.

На додачу до усього, під час досудового розслідування, в зловмисника виявили ще й понад 40 грамів канабісу.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури