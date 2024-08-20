Крадіжка сумки у працівника столичної автомийки – зловмиснику повідомлено про підозру

Зловмисник викрав у працівника автомийки сумку з особистими речами та грошима в сумі майже 70 000 гривень. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва звернувся працівник автомийки із заявою про крадіжку. Чоловік повідомив, що невідома особа викрала його сумку з особистими речами та грошима. Для документування та встановлення обставин події на місце направили слідчо-оперативну групу та працівників кримінальної поліції Подільського управління поліції.

Правоохоронці відпрацювали місце події та встановили особу, яка ймовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення. У ході розшукових заходів поліцейські затримали порушника, який при собі зберігав частину викрадених речей. Ним виявився 26-річний уродженець Рівненської області, який останнім часом мешкає у Києві. Слідчі вилучили у фігуранта речові докази та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва