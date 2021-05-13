Крадіжка з елітного авто у центрі Харкова — затримано двох чоловіків (фото)

Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні стосовно двох осіб за фактом крадіжки, поєднаної з проникненням в чужий автомобіль( ч. 3 ст. 185 КК України ).

Як повідомив керівник Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Аміл Омаров, досудовим розслідуванням встановлено, що 12 травня по вулиці Сумська невідомі особи скоїли крадіжку з автівки із використанням сканеру.

Зі слів 56-річного потерпілого, зловмисники вкрали грошові кошти в сумі 500 доларів США.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст.185 Кримінального Кодексу України.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронцями встановлено двох осіб, причетних до злочину. Ними виявилися 31-річний та 35-річний чоловіки, а також виявлено та вилучено: автомобіль, на якому пересувалися чоловіки, 500 доларів США, які були викрадені з авто потерпілого, сканери для відмикання авто та мобільні телефони.

12 травня обох зловмисників було затримано в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру встановленим громадянам та обрання їм міри запобіжного заходу.

На теперішній час досудове розслідування триває та проводиться перевірка щодо причетності зловмисників до інших аналогічних злочинів

Досудове розслідування здійснюють слідчі Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Харківська обласна прокуратура