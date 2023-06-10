Кременчуківець, який забив знайомого держаком лопати, а співмешканку – цеглиною, проведе за ґратами 15 років

За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури 29-річного жителя Кременчука визнано винним в умисному вбивстві двох осіб (ч. 1 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

У вересні 2022 року неподалік с. Садки Кременчуцького району чоловік разом зі співмешканкою та знайомим святкував свій день народження. Через ревнощі виник конфлікт, під час якого кременчуківець тричі вдарив знайомого по голові держаком лопати. У подальшому спільники відтягнули труп у посадку і спалили. Наступного дня обгорілі рештки тіла співмешканка зібрала у мішок та викинула в яр, поблизу сміттєзвалища.

У жовтні того ж року неподалік с. Кам’яні Потоки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки зловмисник забив співмешканку цеглиною. Вдома він розповів про скоєне матері. Жінка, злякавшись, що буде наступною жертвою, звернулася до правоохоронців.

Упродовж життя кременчуківець неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини. У вказаний період за крадіжку був звільнений від відбування покарання з випробуванням.

Тож за сукупністю вироків Автозаводський районний суд Кременчука позбавив чоловіка волі на 15 років.

До набрання рішенням суду законної сили запобіжний захід обвинуваченому залишено без змін – тримання під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури