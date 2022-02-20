Кримінальний «авторитет» отримав 7 років в’язниці за вимагання грошей від в’язня

Богунський районний суд міста Житомира засудив чоловіка за вимагання і поширення злочинного впливу.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 15 лютого.

Мова про уродженця Житомирщини неодноразово судимого за різні злочини, у тому числі із застосуванням насильства. Він змінив кілька місць позбавлення волі і з квітня 2021-го утримувався в слідчому ізоляторі при ДУ «Житомирська установа виконання покарань (№8)».

Чоловік мав значний досвід і укріпив серед засуджених свій авторитет як особи, котра веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя. Він був уповноважений наглядати за дотриманням неписаних правил поведінки в «злодійських колах» в камерах першого поверху в Житомирській установі виконання покарань.

У липні 2021-го обвинувачений став вимагати в одного з арештантів 20 тисяч гривень під приводом надуманого боргову перед третьою особою. На передачу коштів початково відводилося 5 днів. У випадку відмови зловмисник погрожував тяжкими тілесними ушкодженнями, знищенням майна і впливом на людей, які перебувають на свободі.

Потерпілий звернувся у поліцію. У подальшому обвинувачений з використанням мобільного телефону продовжував майже два місяці вимагати в нього гроші.

«В період з липня по вересень 2021 року, перебуваючи у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, посилаючись на свій авторитет у «злодійських колах», завдяки лідерським та іншим особистим якостям та можливостям, безпосередньо здійснював вплив на суспільні відносини, які виникли між потерпілим… та третьою особою, особисто вимагав грошові кошти, з метою забезпечення та укріплення свого авторитету у «злодійських колах», за що отримав попередньо грошову винагороду, тобто умисно поширив злочинний вплив на території Житомирської області», — написано у вироку.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. Чоловік погодився на 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Перед цим у червні минулого року він був засуджений до 5 років і 1 місяця за крадіжку з проникненням.

За сукупністю вироків суд призначив остаточне покарання у виді 7 років і 2 місяців ув’язнення з конфіскацією майна, яке є власністю засудженого. В якості речових доказів конфіскують два мобільні телефони, якими чоловік користувався в колонії.