Кримінального «авторитета» з санкційного списку РНБО примусово повернули до країни походження

41-річний чоловік був лідером етнічного угруповання у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу.

Громадянин Вірменії потрапив під санкції, запроваджені до суб’єктів підвищеного злочинного впливу рішенням Ради національної безпеки та оборони у травні цього року.

У липні 2021 року поліцейські вже затримували та спільно з міграційною службою видворяли так званого «кримінального авторитета» за межі країни. Натомість чоловік нелегально повернувся в Україну і переховувався в Одесі без оформлення належних документів. Вчора, 16 грудня, чоловіка затримали.

Сьогодні, 17 грудня, співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з працівниками міграційної служби на виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення злочинного впливу примусово повернули 41-річного іноземця до країни його походження.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України