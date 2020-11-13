Кримінальному «авторитету», який перебував у міжнародному розшуку, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури №1 повідомлено про підозру кримінальному авторитету за фактом крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах, незаконного поводження зі зброєю, опору та погрози працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків (ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 263, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345 КК України).

За даними слідства, у липні 2017 року чоловік прибув на своїй автівці «Lexus» на паркувальний майданчик, розташований у Шевченківському районі біля церкви. За допомогою кодграбберу чоловік перехопив сигнал автомобільної сигналізації та отримав таким чином доступ до автомобіля «Mazda». Проникнувши до авто, чоловік вчинив крадіжку 25 тис. доларів США.

Крім того, у лютому 2018 року, під час проведення обшуку автівки «Lexus», яка належить зазначеній особі, правоохоронці вилучили предмет, який, згідно висновку експертизи, належить до категорії клинкової холодної зброї.

Після цього слідчим відділом Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області чоловіка оголошено у державний розшук.

У березні 2020 року поліцейські помітили автомобіль, який належить «авторитету», на окружній дорозі. Правоохоронці почали переслідування, проте чоловік, ігноруючи вимоги поліцейських, пошкодив їхній автомобіль та зник з місця вчинення кримінального правопорушення.

12 листопада 2020 року підозрюваного затримали на території Сумської області. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює Шевченківський ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСР в Харківській області ДСР НПУ, УСБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прокуратура Харківської області