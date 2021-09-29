Криворізькі патрульні по гарячих слідах затримали чоловіка, який порізав своїх товаришів

Вчора близько 21-ї години патрульні отримали повідомлення про двох тяжко поранених чоловіків.

На виклик негайно вирушили два екіпажі патрульних та інспектори роти тактико-оперативного реагування.

Прибувши на місце, охоронці порядку виявили двох скривавлених чоловіків. Вони були у тяжкому стані, але у свідомості. Потерпілі вказали, що поранення наніс їхній знайомий. Неподалік також лежав закривавлений ніж.

Інспектори надали домедичну допомогу потерпілим — наклали пов’язки, аби зупинити кровотечу, та викликали швидку допомогу. Потерпілих шпиталізували.

Патрульні ж оперативно встановили адресу, за якою б міг перебувати правопорушник.

Ймовірного зловмисника поліцейські затримали у нього вдома. 65-річний криворіжець після скоєного просто пішов спати.

Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, на його одязі були сліди крові. Та й він сам не заперечував своєї участі у конфлікті.

Інспектори передали затриманого слідчим, які надалі займатимуться цією справою.

Патрульна поліція Кривого Рогу