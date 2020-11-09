Криворожского маньяка взяли под стражу без права внесения залога
Судебное заседание по избранию меры пресечения продолжалось более семи часов, поскольку подозреваемый заявил отвод судье. Однако отвод был отклонен.
Сегодня Центрально Городской суд Кривого Рога избрал меру пресечения 29-летнему мужчине, который 7 ноября ножом убил двоих и ранил еще восемь человек.
Как сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции, злоумышленник взят под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога.
Заседание суда началось в 11:00 и продолжалось более семи часов, поскольку подозреваемый заявил отвод судье Василию Сидораку. Однако отвод был отклонен.
Резня в Кривом Роге: что произошло
- В субботу, 7 ноября, в Металлургическом районе Кривого Рога агрессивный, маниакально настроенный мужчина на улице напал с ножом на случайных прохожих. Пострадало 10 человек. В результате ранений погибли двое мужчин, 8 человек, в том числе 8-летний мальчик, получили ранения и были госпитализированы.
- Правоохранители задержали нападавшего. Им оказался местный житель, 1991 г. н. Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство (ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
- 9 ноября в Кривом Роге объявлен днем траура по погибшим в результате кровавой резни. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Юрий Вилкул.