Кругова порука? Суддя Печерського суду, яка систематично «відмазувала» п’яних водіїв, отримала… догану

Її також позбавили премії на місяць.

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя покарала суддю Печерського суду Світлану Смик, яка систематично затягувала розгляд справ щодо водіння у нетверезому стані і закривала провадження через закінчення термінів.

Про це повідомила громадська організація Фундація DEJURE.

Засідання відбулось сьогодні, 12 травня. Зазначається, що суддю покарали доганою і позбавили премії на місяць.

«За останні 2 роки суддя розглянула понад 300 справ водіїв напідпитку, і в 76% випадків затягувала розгляд і закривала провадження через закінчення строків. Смик — яскравий приклад судді, яка системно повертала водіїв-п’яниць на дороги й наражала нас усіх на смертельну небезпеку, бо відчувала повну безкарність», — йдеться у повідомленні.

Однією із гучних історій стало «відмазування» від покарання суддею Смик свого колеги із Київського апеляційного адміністративного суду Костянтина Бабенка, який п’яним тікав від поліцейських. Проте дисциплінарна палата ВРП внесла подання про звільнення Бабенка, бо є усі докази, що він кермував напідпитку.

Нагадаємо, з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР і посилилась відповідальність за керуванням авто у нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля. // LB.ua