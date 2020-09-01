Круговая порука: ВСП отказался отстранить скандального судью Вовка

Высший совет правосудия (ВСП) отказался отстранить судью Павла Вовка (Окружной административный суд Киева) от обязанностей. Антикоррупционные органы просили отстранить его в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в ВСП.

По его словам, члены Высшего совета правосудия решили отклонить ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«ВСП отказал в отстранении Вовка», — сказал источник.

При этом члены совета вернули ходатайство в прокуратуру, поскольку, по их мнению, в нем нет достаточных доказательств того, что Вовк приобрел статус подозреваемого.