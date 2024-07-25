Криміналізація контрабанди: вперше в Україні особі повідомлено про підозру у контрабанді товарів майже на ₴13 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у контрабанді імпортованої сировини для виготовлення тютюнових виробів (ч. 1 ст. 201-3 КК України).

За даними слідства, 25-річний житель Чернівецького району, прямуючи з Румунії в Україну через пункт пропуску «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці для проходження митного контролю обрав смугу руху «зелений коридор», чим засвідчив, що не переміщує товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню.

Однак, при проведенні поглибленого огляду транспортного засобу митники виявили та вилучили із спеціально облаштованого у вантажному відсіку сховища 55 коробок з фільтр-паличками для виготовлення сигарет.

Вартість вилученої сировини сягає майже 13 млн грн.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБ України у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура