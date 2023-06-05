Кримінального авторитета, який хотів очолити Вовчанськ при окупантах, посадили на 15 років

Київський районний суд міста Харкова визнав Дмитра Чигринова винним у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 30 травня.

Після російського вторгнення на Харківщину чоловік налагодив співпрацю з командиром дислокованого підрозділу приватної військової компанії РФ з позивним «Третій» та іншими окупантами.

1-2 березня минулого року Чигринов приїхав до пункту пропуску РФ через державний кордон «Щєбєкіно», де його представили співробітнику Управління ФСБ РФ в Бєлгородській області. Чигринов розповів новому знайомому про гуманітарну та інформаційну ситуацію в громаді і отримав вказівку очолити Вовчанський район.

Чигринов також мав завдання від окупантів збирати гроші з місцевих фермерських господарств за можливість продовжувати господарську діяльністьпід час окупації. Грошовий збір був узгоджений із розрахунку 50 доларів США за кожний гектар земельної ділянки, з яких: 20 доларів за один гектар – плата за можливість засіяти чи користуватися вже засіяними земельними ділянками, 30 доларів за один гектар — плата за можливість збирати врожай із земельної ділянки.

Так, у березні минулого року обвинувачений отримав для росіян від керівника одного сільського господарства 70 тисяч доларів за можливість користуватися земельними ділянками площею 3 500 га.

12-13 березня Чигринова разом із представниками підрозділу приватної військової компанії брав участь в обшуку приватного сільськогосподарського товариства «Істок». Зокрема, давав вказівки директору підприємства відкривати сейфи, показувати приміщення. У подальшому Чигринов отримав від підприємства 30 тисяч доларів за можливість використовувати земельні ділянки площею 1700 га.

У цей же час Чигринов узяв 46 тисяч доларів за обробіток землі від підприємства «Русь Єдина», 20 тисяч доларів від сільськогосподарського товариства «Прогрес», 60 тисяч доларів від директора сільськогосподарського (фермерського) господарства «Калина».

Про діяльність окупаційної влади Чигринов інформував у Telegram-каналі. Зокрема, опублікував відеоролик про підняття у Вовчанську прапора РФ, в якому він сам узяв участь. На відео видно, як Чигринов підвішує російський прапор на кріплення флагштоку і йому допомагають три невстановлені особи чоловічої статі. На фоні події лунає колишній гімн Радянського Союзу.

Командир підрозділу приватної військової компанії дав Чигринову ключі від Роганський мʼясокомбінату і уповноважив керувати і розпоряджатися майном. Обвинувачений організував вивезення продукції і зберігання на складах мʼясокомбінату російської гуманітарної допомоги.

Крім того, в середині березня 2022 року Чигринов дав вказівку зібрати серед місцевого населення підписи на підтримку себе як нового «очільника Вовчанського району» в обмін на видачу продуктів. Після деокупації було знайдено бюлетені про зняття діючого керівника адміністрації «с связи с утратой доверия и антинародной позицией» і про призначення Чигринова «в связи с его правильной жизненной позицией, направленной на благо города и жизни людей».

Також невстановлені представники військових формувань РФ прийняли рішення затримати представників Вовчанського міського голови та депутата з метою схиляння їх до співпраці.

Обвинувачений у судовому засіданні визнав свою вину. Підтвердив, що добровільно перейшов на бік ворога у період окупації. Сказав, що у кається у скоєному, засуджує свою поведінку і в частині покарання поклався на розсуд суду. Обвинувачений просив суворо його не карати, тому що він має сімʼю та чотирьох неповнолітніх дітей.

Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов раніше повідомляв, що раніше судимий Чигринов із прізвиськом Чиж був причетний до викрадення та позбавлення волі, побиття і вимагання стосовно двох громадян. У кінці 2021 року Чигринова та його спільника взяли під варту. Але в середині лютого 2022-го Чигринов звільнився під заставу і потім перейшов на бік окупантів. Поліція повідомляла, що під час окупації він створив та очолив організовану злочинну групу, до якої входило 8 осіб. Учасники ОЗУ займалися крадіжкою сільськогосподарської техніки, продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів та матеріальних цінностей із місцевих фермерських господарств, АЗС та інших об’єктів. Угруповання скоїло понад 40 таких злочинів.