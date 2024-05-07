Кримінального «авторитета» заочно засудили до 7 років ув’язнення за передачу координатів ЗСУ

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя визнав уродженця Донецька Романа Парубця винним у незаконному поширенні інформації про місцезнаходження Збройних сил України. Його заочно засудили до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 3 травня.

Не пізніше 29 березня 2022-го, перебуваючи в окупованому місті Бердянську Запорізької області, обвинувачений поширив інформацію про українських військових.

У месенджері Telegram він написав іншому громадянину України про місця дислокації підрозділів ЗСУ та їх бойової техніки на території села Єлизаветівка Марʼїнського району Донецької області. Він передав точні координати із поясненнями і зображенням штабних карт.

Із кінця лютого по середину квітня 2022 року на території села Єлізаветівка Марʼїнського району Донецької області силами ЗСУ було організовано оборону цього населеного пункту і там перебувала легка броньована військова техніка і туди систематично доставлялося озброєння, боєприпаси та особовий склад.

Наразі обвинувачений не затриманий і, ймовірно, залишається на окупованій території. У матеріалах справи є роздруківки його листування із офіцерами ФСБ РФ, що здобуто слідчими у результаті негласних слідчих дій.

У суді виступив свідок, який пояснив, що знайомий з обвинуваченим, який після повномасштабного вторгнення повернувся із «ДНР» до міста Бердянська та почав співпрацювати з окупантами, агітував тих, хто прибував із Маріуполя, не виїздити з Бердянська, розселяв таких осіб по базах відпочинку, наводив та встановлював свої порядки на ринку міста, захоплював підприємства, привласнив супермаркет «Сільпо». У кримінальному колі Бердянська чоловік має призвісько «Лівер». У Telegram він використовував нік «Р.Лив.». Водночас, за інформацією ЗМІ, прізвисько «Лівер» використовував також його батько Володимир Парубець, який вважається ватажком організованого злочинного угруповання «Октябрські».

Раніше у слідчих була інформація, що обвинувачений , ініціативно встановив та підтримує звʼязок із двома співробітниками ФСБ РФ. Начебто за дорученням ворожої спецслужби він збирає інформацю про громадян Уркаїни з метою їх викрадення і схиляння до співпраці з окупаційною владою Бердянська. Зокрема, збирав відомості про колишніх співробітників правоохоронних органів і військовослужбовців, які брали участь в АТО/ОСС для подальшої передачу за грошову винагороду цих даних представникам ФСБ РФ.