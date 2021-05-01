Крысин, осужденный по делу об убийстве журналиста Веремия, подозревается еще и в терроризировании заключенных

Терроризировали заключенных Торецкой исправительной колонии — полиция сообщила о подозрениях «криминальному авторитету», двум «смотрящим» и их сообщнику.

Об этом говорится в сообщении Департамента стратегических расследований Нацполиции, передает УНН.

Оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области совместно с коллегами-правоохранителями задокументировали неправомерную деятельность четырех заключенных исправительной колонии.

«Установлено, что организовал противоправную деятельность «криминальный авторитет» по кличке «Шкаф». 48-летний мужчина неоднократно был осужден за совершение имущественных преступлений и преступлений против жизни и здоровья граждан. В сообщники взял двух так называемых «смотрящих» за учреждением и отдельной ее частью и еще одного заключенного.

Злоумышленники терроризировали двух других заключенных колонии, заставляя их соблюдать «воровские законы», подчиняться преступному воздействию, конфликтовать с администрацией учреждения и собирать средства в так называемый «общак». Для убедительности «авторитеты» нанесли двум заключенным телесные повреждения», — сообщили в Департаменте.

29 апреля, на основании полученных доказательств следователи областного управления полиции по процессуальным руководством Торецкого отдела Константиновского местной прокуратуры Донецкой области сообщили подозрения всем четырем «авторитетам». Им инкриминируют совершение действий, дезорганизующие работу учреждения исполнения наказаний, а именно терроризирования осужденных — ст. 392 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Юрий Крысин, по прозвищу «Шкаф», был приговорен к 5 годам лишения свободы по делу об убийстве во времена Революции Достоинства журналиста Вячеслава Еремея.

В октябре 2019 Крысина этапировали из Киевского СИЗО в исправительную колонию в Донецкой области.

Верховный суд оставил в силе приговор Апелляционного суда Киева об осуждении на 5 лет Юрия Крысина