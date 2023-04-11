Кривдника засуджено за домашнє насильство над 70-річною жінкою

За принципової позиції прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва судом винесено обвинувальний вирок 45-річному мешканцю столиці за фактом вчинення домашнього насильства щодо матері цивільної дружини.

Згідно вироку суду, кривдник протягом тривалого часу вчиняв психологічне домашнє насильство відносно 70-річної жінки. Чоловік ображав її нецензурними словами, штовхав, не давав вільно пересуватися в помешканні.

Протиправні дії зловмисника призвели до розладу здоров’я, психологічних страждань та погіршення якості життя жінки.

Вироком Голосіївського районного суду м. Києва кривдника визнано винним у домашньому насильстві та засуджено до покарання у виді громадських робіт на строк 240 годин.

Київська міська прокуратура