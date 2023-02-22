Криворізькі поліцейські затримали раніше судимого за розбійний напад на жінку
Погрожуючи ножем, нападник забрав у 62-річної потерпілої сумку з особистими речами, потім втік з місця події.
Злочин стався 19 лютого близько 15:30 у під’їзді одного з будинків на території Покровського району міста.
Поліцейські з’ясували, що до розбійного нападу причетний 48-річний раніше судимий за корисливі злочини чоловік.
20 лютого співробітники відділення поліції № 3 Криворізького РУП затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
21 лютого чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 8 до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Криворізького районного управління поліції