Криворізькі поліцейські затримали раніше судимого за розбійний напад на жінку

Погрожуючи ножем, нападник забрав у 62-річної потерпілої сумку з особистими речами, потім втік з місця події.

Злочин стався 19 лютого близько 15:30 у під’їзді одного з будинків на території Покровського району міста.

Поліцейські з’ясували, що до розбійного нападу причетний 48-річний раніше судимий за корисливі злочини чоловік.

20 лютого співробітники відділення поліції № 3 Криворізького РУП затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

21 лютого чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 8 до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції