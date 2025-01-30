Криворізькі правоохоронці встановили зловмисника, причетного до наруги над державним прапором

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України.

29 січня під час моніторингу місцевих ЗМІ поліція виявила відео, на якому невстановлена особа виламала металеву трубку та зірвала прапор, викинувши його на землю на території Тернівського району міста.

Правоохоронці відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 26-річний місцевий житель.

Слідчим за процесуальним керівництвом Криворізької північної окружної прокуратури наразі вирішується питання стосовно повідомлення чоловіку про підозру.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції