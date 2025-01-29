КСУ достроково присвоїв найвищий ранг держслужбовця причетному до сепаратизму керівнику секретаріату

Відповідно до закону такі підвищення дають лише «за особливі досягнення».

Рішення про дострокове підвищення Бесчастного КСУ ухвалив за поданням в.о. голови суду Віктора Кривенка, якого у цей день було звільнено у відставку. Згідно з наявним у розпорядженні ZN.UA поданні зазначається, що «Бесчастний В.М. зарекомендував себе як досвідчений і висококваліфікований керівник, здатний забезпечувати стабільну і ефективну діяльність Секретаріату Конституційного Суду України, … відзначається професіоналізмом та діловою принциповістю, … оперативно орієнтується в складних обставинах, приймає виважені та відповідальні рішення».

Водночас відповідно до постанови КС підтримку такій високій оцінці діяльності Бесчастного висловила постійна комісія з питань бюджету та кадрів на чолі з Віктором Городовенком, який доповідав це питання на засіданні суду.

У той же час рішення Конституційного суду виглядає дисонансним на фоні попередньої діяльності Бесчастного. Так, у 2004 році він, будучи головою комісії з питань депутатської діяльності, етики, правової політики, законності та правопорядку Донецької обласної ради, був одним із ініціаторів «референдуму щодо надання Донецькій області статусу республіки в складі федерації». Зокрема, його підпис стоїть під відповідним зверненням депутатів Донецької облради на ім’я тодішнього голови ДОР Бориса Колеснікова.

Резонансу історія набула після публікації відповідного розслідування проєкту «Схеми», тоді Герой України, народний депутат Ігор Герасименко звернувся до Конституційного суду з проханням розглянути відповідність Бесчастного займаній посаді керівника секретаріату суду, оскільки «події за своєю суттю були вочевидь антидержавними та антиконституційними, і заклали підґрунтя для утворення «ДНР» та «ЛНР».

Однак в КС тоді проігнорували звернення, а тодішній в.о. голови КС Сергій Головатий відповів, що Постійна комісія з питань бюджету та кадрів не виявила ознак невідповідності перебування Бесчастного на посаді керівника секретаріату, а КСУ взяв до відома рішення Комісії.

Більше того, згодом наступний в.о. голови КС Віктор Кривенко видав розпорядження про нагородження Бесчастного «Відзнакою Голови Конституційного Суду України» «за вагомий внесок у становлення правової держави, забезпечення конституційних прав і свобод громадян та з нагоди Дня Незалежності України». Врешті звернення про притягнення Бесчасного до відповідальності за службові зловживання блокувалося понад рік, а потім питання закрили за «давністю строків».

Врешті, у жовтні 2024 року КСУ «у зв’язку з потребами державної служби» замість відправити Бесчастного у відставку, оскільки той досяг 65 річного віку, продовжив його перебування на державній службі.

Цікаво, що після 2004 року Бесчастний уже отримував високі державні нагороди. Так, у 2007 році з подачі тодішнього прем’єр-міністра Віктора Януковича він нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

А у 2011 році він уже безпосередньо з рук Януковича «за значний особистий внесок у становлення незалежності України» отримав орден «За заслуги» ІІ ступеня. // Дзеркало тижня