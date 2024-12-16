«Кумівську» 211 бригаду перевірять через повідомлення про знущання над військовими

ЗМІ пишуть про знущання над військовими у 211 понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки. Відповідно до рішення головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського, розпочато перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.

Знущання над військовими у 211 бригаді

Як пише “Українська правда”, у квітні 2022 року була сформована 211-а понтонно-мостова бригада, яку очолив полковник Олег Побережнюк. Його дружина працювала в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Камʼянці-Подільському, і в підрозділі почали з’являтися люди з його близького кола.

Наприклад, заступником командира бригади призначили його кума Валерія Пастуха, а син Пастуха Владислав, який є похресником Побережнюка, отримав посаду командира одного з взводів у першому батальйоні. Пізніше стало відомо, що Владислав застосовував фізичне насильство до бійців підрозділу та вимагав у них гроші.

Сам полковник Побережнюк направив чотирьох солдатів на Хмельниччину, де вони займалися будівництвом його приватного будинку. Водночас жодної відповідальності за ці дії ніхто не поніс.

Реакція омбудсмена

“Тож негайно відправив листи на Генеральний штаб Збройних Сил України та Військову службу правопорядку у ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування з метою подальшого реагування”, – заявив Лубінець та додав, що бере ситуацію під особистий контроль.

Розпочато перевірку

“За рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України до військової частини направлено комісію Військової служби правопорядку у Збройних Силах України для перевірки зазначеної інформації”, – пише Генштаб.

Зазначається, що на час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою.

Генштаб додає, що за окремими вказаними фактами у вересні 2024-го вже було проведено службову перевірку, внаслідок чого було порушено відповідне кримінальне провадження.