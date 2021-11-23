«Купівля» неіснуючого автомобіля закінчилася для тернополянина втратою майже ₴80 000

Майже 80 000 гривень переказав мешканець обласного центру на рахунок аферистів за купівлю неіснуючого автомобіля. За даним фактом працівники територіального підрозділу поліції розпочали досудове розслідування.

Чоловік розповів, що знайшов в інтернеті допис про продаж іномарки. Зв’язавшись з продавцем, останній повідомив вигідні умови купівлі. Однак він попросив переказати на рахунок грошові кошти, як гарантію придбання іномарки. Чоловік здійснив транзакцію, а коли зателефонував до псевдопродавця, то зрозумів, що його ошукали.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції наголошують жителям Тернопільщини з проханням здійснювати подібного роду покупки в офіційних торгових представників.

Пам’ятайте, аферисти, які розміщують в Інтернеті подібного роду інформацію, мають на меті одне – збагатитися за рахунок довірливих громадян.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області