Купуючи автомобіль, мешканець Первомайська перерахував шахраям майже 277 тисяч гривень

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», правоохоронці вживають заходів для встановлення особи зловмисника.

Вчора, 5 грудня, до Первомайського районного відділу поліції звернувся 27-річний чоловік та повідомив про те, що його ошукали шахраї.

Постраждалий розповів, що він знайшов на одній із інтернет-платформ оголошення про продаж автомобіля. Листуючись із потенційний продавцем, заявник домовився про передоплату та перерахував на рахунок автора оголошення 276 тисяч 158 гривень. Згодом псевдопродавець не виконав обіцяних вимог та перестав виходити на зв’язок, а чоловік втратив свої кошти, не отримавши бажаного транспортного засобу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

Пам’ятайте, шахраї можуть створювати ілюзію роботи добросовісного продавця:

– швидко відповідати на повідомлення;

– залишають фейкові позитивні відгуки псевдопокупців;

– консультувати з приводу характеристик товару;

– обіцяти швидку доставку.

Шановні громадяни, будьте обачними під час покупки товару через інтернет мережу. Не надсилайте передоплату за замовлений у всесвітній мережі товар, якщо продавець не перевірений вами особисто, розраховуйтесь за товар після його отримання та огляду.

Первомайський районний відділ поліції